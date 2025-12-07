Scacchi Luca Moroni prova la fuga ai Campionati Italiani 2025 Donne e Under 20 duelli ristretti

Terzultima giornata per i Campionati Italiani di scacchi di scena in quel di Spilimbergo, nel centro federale diventato centro dell’attività d’élite tricolore a partire da pochi mesi. Sono diverse le situazioni che caratterizzano i tre tornei tuttora in corso, e meritano ognuna la propria attenzione. Luca Moroni, innanzitutto, fa davvero prove di fuga definitiva (e potrebbe tornare tricolore già domani, per la quarta volta) battendo Vittorio Cinà con il Nero. Una partita, questa, abbastanza caotica nella parte iniziale del mediogioco, che però è favorevole a Moroni perché il Grande Maestro di Desio, poco dopo la 20a mossa, si ritrova a poter usufruire di una qualità in più (Donna e due Torri contro Donna, Cavallo e Torre). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi, Luca Moroni prova la fuga ai Campionati Italiani 2025. Donne e Under 20, duelli ristretti

