Sbanda con l’auto e invade il cantiere dell' autostrada un uomo in gravi condizioni

Pisa, 7 dicembre 2025 – Incidente nella notte sull’A12, in prossimità del casello di Pisa Nord, in direzione Livorno. Un uomo di 62 anni, residente a Livorno, è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del suo veicolo e aver urtato le strutture di un cantiere stradale attivo lungo quel tratto di autostrada. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe invaso l'area delimitata, colpendo materiali e attrezzature presenti nel cantiere. L'incidente ha avuto luogo in una zona interessata da lavori stradali, ma non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Pisa, che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo, trasportandolo successivamente al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbanda con l’auto e invade il cantiere dell'autostrada, un uomo in gravi condizioni

Approfondisci con queste news

Torna a casa in moto, sbanda e cade: due auto lo investono in superstrada. Choc per la morte di Gianluca Ausanio a Civitanova

Sbanda con l'auto e travolge una cabina del gas: intervengono i Vigili del fuoco

Sbanda con l'auto e si schianta contro un palo della pubblica illuminazione

Incidente alle porte della città: auto sbanda e finisce fuori strada Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2025/12/06/incidenrte-alle-porte-della-citta-auto-sbanda-e-finisce-fuori-strada/ clicca sul link in bio . . . #maremma #ilgiunco #maremmalocal #grosset - facebook.com Vai su Facebook

Sbanda con l’auto e invade il cantiere dell'autostrada, un uomo in gravi condizioni - E’ successo all’altezza dello svincolo Pisa Nord dell’A12: secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe invaso l'area delimitata, colpendo materiali e attrezzature presenti nel cantiere ... lanazione.it scrive

Sbanda col furgone in autostrada e travolge un cantiere di operai: un morto e un ferito grave nel Vicentino - Un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto lungo l’autostrada A31 Valdastico, in provincia di Vicenza. Come scrive msn.com