di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Ritrova quella vittoria che in casa gli mancava dal 28 settembre, il Sassuolo, sfilandosi da una gara-trappola che lo opponeva ad una Fiorentina obbligata da una classifica da incubo a giocarsi il tutto per tutto. La Viola, tuttavia, il tutto per tutto se lo è giocato soltanto in avvio, finchè ha funzionato il pressing con cui gli ospiti hanno fuggevolmente irretito il palleggio neroverde andando anche in vantaggio, ma nel momento in cui il Sassuolo ha trovato gli automatismi giusti il piano-gara predisposto da Vanoli si è inclinato fino a ribaltarsi. E il Sassuolo, privo di Berardi – egregiamente surrogato da Volpato – ha ribaltato la Fiorentina, andando oltre quell’inizio sottotono, in linea peraltro con quanto i neroverdi avevano già offerto in occasione delle ultime uscite casalinghe contro Genoa e Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Tre punti per dormire sonni tranquilli