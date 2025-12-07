Sarri post Lazio Bologna | Partita fatta bene contro una squadra di livello Espulsione Gila? Arbitro un po’ permaloso Mercato? Non basta non esserci indeboliti

Sarri post Lazio Bologna: il tecnico dei biancelesti ha parlato al termine del match dell’Olimpico pareggiato 1-1 e ha risposto a Lotito Ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio dell’Olimpico, Maurizio Sarri ha commentato con lucidità e realismo la prestazione della Lazio contro un Bologna competitivo, evidenziando segnali di crescita ma anche aspetti da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sarri post Lazio Bologna: «Partita fatta bene contro una squadra di livello. Espulsione Gila? Arbitro un po’ permaloso. Mercato? Non basta non esserci indeboliti»

Contenuti che potrebbero interessarti

Lazio Torino 3-3, il tecnico biancoceleste Sarri assente nel post partita: svelato il motivo

Baroni: "Subiamo troppo ma sono fiducioso". Per Sarri lieve malore nel post, parla il suo vice

Sarri non parla nel post-partita di Lazio Torino: annuncio del vice Ianni, il motivo del silenzio stampa dell’ex Juventus dopo il rocambolesco 3-3

Maurizio #Sarri in conferenza stampa nel post partita di #Lazio-Milan: Vai su X

?Le parole di Sarri nel post gara di Lazio-Milan - facebook.com Vai su Facebook

Sarri nel post partita di Lazio Bologna: le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio dell’Olimpico e la risposta la Presidente Lotito - Sarri nel post partita di Lazio Bologna: le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio dell’Olimpico e la risposta la Presidente Lotito Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri, allenatore del ... Lo riporta lazionews24.com

Sarri post Lazio Bologna: il tecnico dei biancelesti ha parlato al termine del match dell’Olimpico pareggiato 1-1 e ha risposto a Lotito - Sarri post Lazio Bologna: il tecnico dei biancelesti ha parlato al termine del match dell’Olimpico pareggiato 1- Riporta calcionews24.com

Sarri: “La partita è stata fatta bene, li abbiamo messi in grande difficoltà” - Bologna è intervenuto, nella consueta intervista del post gara, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, che ha analizzato così la sfida contro i rossoblu. msn.com scrive