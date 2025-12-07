Sarri dopo il pari col Bologna | Arbitro permaloso La Lazio va rinforzata sul mercato ma meglio non arrivi chi…

Sarri dopo il pari col Bologna: «Arbitro permaloso. La Lazio va rinforzata sul mercato, ma meglio non arrivi chi.». Parla il tecnico biancoceleste. Maurizio Sarri, allenatore della  Lazio, ha commentato ai microfoni di  Sky  il  pareggio  maturato contro il  Bologna, esprimendo  soddisfazione  per la prestazione contro una squadra di livello, ma mantenendo un  forte rammarico  per non aver conquistato la vittoria. Il tecnico ha anche affrontato i temi caldi del  mercato  e della gestione arbitrale. Analisi del match: crescita e rammarico. « La partita è stata fatta bene, contro una squadra di livello, li abbiamo messi in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sarri dopo pari bolognaSarri, messaggio a Lotito: "La Lazio va rinforzata". E sul rosso a Gila: "Permaloso" - Odgaard risponde ad Isaksen dividendo la posta in palio tra Sarri ed Italiano in un match che ha avuto come protagonista Ciro Immobile, c ... Come scrive tuttosport.com

sarri dopo pari bolognaLazio-Bologna, Sarri “Un gol stasera è poco, peccato per il pari. Immobile…” - Le parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dello stadio Olimpico ... Da msn.com

sarri dopo pari bolognaLazio-Bologna, Sarri: “Arbitro un po’ permaloso”. Poi la reazione in napoletano ai gol di Immobile - Le parole di Maurizio Sarri dopo la sfida con la squadra di Italiano, amara per il risultato ma positiva per la prestazione ... Come scrive calciomercato.it

