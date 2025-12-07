Sara pichelli co-creatrice di miles morales non riceve diritti dalla franchise billion-dollar spider-verse
Il valore economico dell’universo di Miles Morales e la mancanza di riconoscimenti per i creatori. Il franchise di Miles Morales, personaggio icona del Spider-Man moderno, rappresenta un esempio di forte successo commerciale nel mondo dell’animazione, dei videogiochi e della merchandising. Nonostante questa crescita esponenziale, emergono questioni significative riguardo ai compensi dei creatori originali coinvolti nella nascita del personaggio. Le dichiarazioni di Sara Pichelli sulla mancanza di royalty. La co-creatrice di Miles Morales denuncia i mancati guadagni. Durante un’intervista a Jamesons in occasione della CCXP 25, Sara Pichelli, illustratrice e co-creatrice di Miles Morales, ha rivelato di non percepire alcun ricavo derivante dai diritti d’autore o royalties nonostante la grande diffusione del personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
