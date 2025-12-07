Sara Curtis è argento nei 50 sl degli Europei in vasca corta! Di Pietro ai piedi del podio
Neanche il tempo di respirare per Sara Curtis, che è subito il momento di gettarsi in acqua e prendersi un’altra medaglia. È quanto ha fatto la giovane piemontese in questa giornata finale degli Europei in vasca corta a Lublino. Nella piscina da 25 metri polacca, Curtis sta recitando il ruolo della primattrice. Messo in archivio lo storico oro nei 50 dorso, cosa che mai azzurra aveva conquistato in corta a livello continentale, la classe 2006 ha lottato per le medaglie nei 50 stile libero, cogliendo u n argento ex aequo. Un atto conclusivo che si è deciso nel tuffo con la polacca Katarzyna Wasick in grado di fare la differenza, con un super passaggio di 11?17 nei primi 25 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it
