Sara Curtis devastante | medaglia d'oro agli Europei in vasca corta e record del mondo nei 50 dorso

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovanissima e già formidabile nuotatrice ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso degli Europei in vasca corta. Per Sara Curtis è la prima medaglia d'oro pesante della carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

