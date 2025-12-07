Sara Curtis devastante | medaglia d'oro agli Europei in vasca corta e record del mondo nei 50 dorso
La giovanissima e già formidabile nuotatrice ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso degli Europei in vasca corta. Per Sara Curtis è la prima medaglia d'oro pesante della carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
