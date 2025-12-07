Santo Stefano Ticino il giallo della villetta | acquistata all’asta devastata nella notte
Santo Stefano Ticino (Milano), 7 dicembre 2025 – Indagini per chiarire dinamica e movente di un’incursione avvenuta a Santo Stefano Ticino. Una villetta, recentemente finita all’asta, era stata acquistata da una persona residente nella zona. L’operazione si era conclusa senza particolari criticità e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto nelle ore successive. La notte successiva alla vendita, la casa è stata devastata. La nuova proprietà, recandosi nell’abitazione situata in un quartiere residenziale nella zona del cimitero di Santo Stefano Ticino per un sopralluogo, s’è trovato di fronte a uno scempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
BANDO – PREMIO ANNUALE PER GIOVANI LAUREATI Comune di Santo Stefano del Sole È ufficialmente aperto il Bando per il Premio annuale rivolto ai giovani Laureati magistrali residenti nel Comune di Santo Stefano del Sole, con riferimento all’ann - facebook.com Vai su Facebook
Santo Stefano Ticino, alt al parco fotovoltaico: “Stravolge il territorio”. Sindaci ricevuti al Ministero - Santo Stefano Ticino (Milano) – Domani a mezzogiorno i sindaci di Santo Stefano, Marcallo e Ossona avranno un incontro al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica dove porteranno le motivazioni ... Come scrive ilgiorno.it
Santo Stefano Ticino, la protesta corre in bicicletta: “Il campo fotovoltaico uno schiaffo al territorio” - Santo Stefano Ticino (Milano), 5 ottobre 2025 – Rifocalizzare questione dell’impianto fotovoltaico, in attesa di notizie dalla sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. ilgiorno.it scrive
Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Santo Stefano Ticino sono stati resi noti. Segnala corriere.it