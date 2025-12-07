Santo Stefano Ticino (Milano), 7 dicembre 2025 – Indagini per chiarire dinamica e movente di un’incursione avvenuta a Santo Stefano Ticino. Una villetta, recentemente finita all’asta, era stata acquistata da una persona residente nella zona. L’operazione si era conclusa senza particolari criticità e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto nelle ore successive. La notte successiva alla vendita, la casa è stata devastata. La nuova proprietà, recandosi nell’abitazione situata in un quartiere residenziale nella zona del cimitero di Santo Stefano Ticino per un sopralluogo, s’è trovato di fronte a uno scempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Santo Stefano Ticino, il giallo della villetta: acquistata all’asta, devastata nella notte