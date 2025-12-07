Sant' Agata di Militello fango e allagamenti dopo la bomba d’acqua | strade invase e famiglie in difficoltà

Situazione critica a SantAgata Militello, dove una violenta bomba d’acqua ha trasformato alcune zone del centro cittadino in un fiume di fango, provocando allagamenti e gravi disagi. Nel cuore del centro urbano, il torrente ha esondato, riversando acqua e detriti lungo le strade. Le aree più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

