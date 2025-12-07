Santa Lucia a San Bonifacio | le letterine viaggiano con la postina Giusy

Nonostante l'era digitale, la tradizione della letterina a Santa Lucia continua a rinnovarsi con grande gioia e magia, permettendo ai bambini di esprimere sogni, desideri e speranze. Quest'anno, a San Bonifacio, questa amata usanza ha visto una celebrazione speciale. Le maestre delle scuole. 🔗 Leggi su Veronasera.it