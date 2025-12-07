Sansepolcro il Borgo del Natale si accende
Arezzo, 7 dicembre 2025 – : inaugurate l uminarie, villaggio e via a tutti gli appuntamenti in calendario. Sansepolcro ha ufficialmente acceso la magia del Natale. Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’inaugurazione del Borgo del Natale 202526, che ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori. Con la cerimonia di accensione delle luminarie e l’apertura del Villaggio del Natale in Piazza Torre di Berta – con le casette in legno, la pista di pattinaggio e le prime attività dedicate alle famiglie – ha preso il via uno dei periodi più attesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
#Sansepolcro diventa il "Borgo del Natale" Il centro storico si anima con mercatini, pista di ghiaccio, eventi per bambini, musica e appuntamenti diffusi in tutto il borgo. Dal ponte dell'Immacolata all'Epifania Villaggio del Natale in Piazza Torre di Berta
