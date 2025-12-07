Sansepolcro il Borgo del Natale si accende

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 7 dicembre 2025 –  : inaugurate l uminarie, villaggio e via a tutti gli appuntamenti in calendario. Sansepolcro ha ufficialmente acceso la magia del Natale. Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’inaugurazione del Borgo del Natale 202526, che ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori. Con la cerimonia di accensione delle luminarie e l’apertura del Villaggio del Natale in Piazza Torre di Berta – con le casette in legno, la pista di pattinaggio e le prime attività dedicate alle famiglie – ha preso il via uno dei periodi più attesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sansepolcro il borgo del natale si accende

© Lanazione.it - Sansepolcro, il Borgo del Natale si accende

Scopri altri approfondimenti

"Bevi – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", cibo e vino a Sansepolcro. Evento con Luca Gardini

"Bevi – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", cibo e vino a Sansepolcro. Evento con Luca Gardini

Sansepolcro diventa capitale del vino italiano con la prima edizione di "BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane"

sansepolcro borgo natale accendeSansepolcro, il Borgo del Natale si accende - Arezzo, 7 dicembre 2025 – Sansepolcro, il Borgo del Natale si accende: inaugurate l uminarie, villaggio e via a tutti gli appuntamenti in calendario. Si legge su lanazione.it

sansepolcro borgo natale accendeNatale 2025 a Conversano: si accende il borgo delle feste tra luci, pista di ghiaccio e il Castello di Santa Claus - Dal 7 dicembre al 6 gennaio il centro cittadino si accende con esperienze immersive, spettacoli e sapori natalizi ... Lo riporta baritoday.it

sansepolcro borgo natale accendeBorgo del Natale: tutti gli eventi a Sansepolcro. Inaugurazione il 6 dicembre - Il piccolo villaggio del Natale accanto alla pista del ghiaccio, la festa di capodanno con i Sesto Senso e Kisswolf Dj, oltre alla sempre ampia parentesi dedicata ai presepi. Secondo corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Sansepolcro Borgo Natale Accende