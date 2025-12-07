di Claudio Roselli Si comincia intanto con un volto nuovo in organico: il difensore centrale Edoardo Baraboglia, classe 1999, che ha iniziato con il Cannara di Armillei e che da ieri veste il bianconero; anzi, già oggi è nella lista dei convocati. Per lui, un passato con la Primavera dell’Ascoli, poi 3 presenze in C con il Matelica e tanta serie D con Montegiorgio, Castelfidardo e Atletico Ascoli. Tutto questo alla vigilia del derby numero 15 di campionato, sempre in questa categoria e nel bilancio il Trestina è avanti di una vittoria: 5 contro le 4 del. Ma è anche il derby dei tanti ex e in questo caso è 5 a 4 per il: mister Ciampelli e poi Omohonria, Borgo, Fumanti e Belli (che a quanto pare dovrebbe esserci) da una parte; Ferri Marini, Mercuri, Sensi e D’Angelo dall’altra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sansepolcro a Trestina, è il derby degli ex. Ciampelli: "Loro in salute, noi siamo pronti"