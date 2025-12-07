Sanità padovana sotto l’albero arriva il bonus-welfare da 350 euro
Il bonus welfare da 350 euro diventa realtà. Da oggi anche per chi lavora nella sanità pubblica del territorio. Dopo l’intesa regionale, nelle ultime ore Cisl Fp Padova e Rovigo ha firmato gli accordi aziendali con ULSS 6 Euganea, ULSS 5 Polesana, Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Con un pizzico di nostalgia e infinita riconoscenza salutiamo oggi Maddalena Luzzagni infermiera che, dal 1985, ha prestato servizio nella sanità padovana. Arrivata nella nostra Azienda nel 2011 ha saputo subito farsi apprezzare per le sue doti umane e or - facebook.com Vai su Facebook