Sanità padovana sotto l’albero arriva il bonus-welfare da 350 euro

Padovaoggi.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bonus welfare da 350 euro diventa realtà. Da oggi anche per chi lavora nella sanità pubblica del territorio. Dopo l’intesa regionale, nelle ultime ore Cisl Fp Padova e Rovigo ha firmato gli accordi aziendali con ULSS 6 Euganea, ULSS 5 Polesana, Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

