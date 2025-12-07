Sanità al Ruggi 370mila euro dal Pnrr per i pagamenti digitali

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi di Salerno ha ottenuto un finanziamento di 369.025 euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse serviranno a implementare e completare l'adozione della piattaforma PagoPA per 25 diversi servizi di incasso dell'ospedale, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

