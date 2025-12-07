Arezzo, 07 dicembre 2025 – Finisce con con una sconfitta beffa il match di campionato tra Sangiovannese e Lanciotto Campi. Dopo un buon primo tempo in cui la squadra allenata da Calderini non è riuscita a concretizzare le palle col create, nella ripresa c'è stato un calo e gli azzurri non sono più riusciti a rendersi pericolosi. Così ad un minuto dalla fine gli ospiti hanno piazzato la zampata vincente. 1-0 per i fiorentini il risultato finale. La cronaca. Al 5' primo squillo firmato Castrovilli: conclusione diagonale dalla distanza, ma il tiro non trova lo specchio. Al 14’ occasione per Borri: destro dal limite, ma la palla non centra il bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Sconfitta beffa con il Lanciotto Campi