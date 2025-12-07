Sandro Valent e Mauro D' Arpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica per cercare il vischio ma precipitano per 30 metri | morti due uomini

Ilgazzettino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ENEMONZO - Si è trasformata in tragedia l?escursione improvvisata di due uomini, uno residente a Udine e l?altro di Portogruaro, precipitati da una parete rocciosa per circa 30. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

sandro valent e mauro d arpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica per cercare il vischio ma precipitano per 30 metri morti due uomini

© Ilgazzettino.it - Sandro Valent e Mauro D'Arpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica per cercare il vischio ma precipitano per 30 metri: morti due uomini

Argomenti simili trattati di recente

sandro valent mauro dSandro Valent e Mauro D'Arpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica per cercare il vischio ma precipitano per 30 metri: morti due uomini - Si è trasformata in tragedia l’escursione improvvisata di due uomini, uno residente a Udine e l’altro di Portogruaro, precipitati da una parete rocciosa per circa ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sandro Valent Mauro D