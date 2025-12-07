Sandro Valent e Mauro Darpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica a cercare il vischio | uno scivola l' altro tenta di salvarlo Morti davanti all' amico

Ilgazzettino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ENEMONZO - Si è trasformata in tragedia l?escursione improvvisata di due uomini, uno residente a Udine e l?altro di Portogruaro, precipitati da una parete rocciosa per circa 30. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

sandro valent e mauro darpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica a cercare il vischio uno scivola l altro tenta di salvarlo morti davanti all amico

© Ilgazzettino.it - Sandro Valent e Mauro Darpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica a cercare il vischio: uno scivola, l'altro tenta di salvarlo. Morti davanti all'amico

Leggi anche questi approfondimenti

Sandro Valent e Mauro D'Arpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica per cercare il vischio ma precipitano per 30 metri: morti due uomini

sandro valent mauro darpinSandro Valent e Mauro Darpin vanno in montagna con le scarpe da ginnastica per cercare il vischio ma precipitano per 30 metri: morti due uomini - Si è trasformata in tragedia l’escursione improvvisata di due uomini, uno residente a Udine e l’altro di Portogruaro, precipitati da una parete rocciosa per circa ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sandro Valent Mauro Darpin