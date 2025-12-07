San Nicolò i Piazza attaccano Gattinoni | Porta via i meriti altrui
Il sindaco Gattinoni, anche durante la cerimonia di San Nicolò, ha trasformato un momento dedicato davvero alla nostra comunità in un’occasione di autocelebrazione per intestarsi risultati che non gli appartengono. San Nicolò, nella tradizione lecchese, porta le mele. Dona. Gattinoni, invece. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
San Nicolò arriva in Piazza! Il 5 dicembre alle 17:00 vi aspettiamo in Piazza del Popolo a Sacile per accogliere insieme San Nicolò, tra luci, magia e dolciumi per i più piccoli! Un appuntamento tradizionale da vivere con tutta la famiglia. Non mancate! - facebook.com Vai su Facebook