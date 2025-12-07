San Mango riscopre il culto dell’Immacolata tra storia e tradizione settecentesca
Lunedì 8 dicembre, alle ore 16:30, nel centro sociale Teodoro De Blasi di San Mango sul Calore, la Pro Loco Sanmanghese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli e la Mnemoteca, ha promosso un incontro che chiude i tradizionali giorni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
