San Mango riscopre il culto dell’Immacolata tra storia e tradizione settecentesca

Avellinotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 8 dicembre, alle ore 16:30, nel centro sociale Teodoro De Blasi di San Mango sul Calore, la Pro Loco Sanmanghese, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli e la Mnemoteca, ha promosso un incontro che chiude i tradizionali giorni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

