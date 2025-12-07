San Bartolomeo al mare bimbo di 3 anni cade al parco dei giochi gonfiabili | portato in elicottero al Gaslini

Ilsecoloxix.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Bartolomeo al Mare – Un bimbo di tre anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un gioco gonfiabile, a San Bartolomeo. Ha riportato diversi traumi. Dopo l’intervento dei. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

san bartolomeo al mare bimbo di 3 anni cade al parco dei giochi gonfiabili portato in elicottero al gaslini

© Ilsecoloxix.it - San Bartolomeo al mare, bimbo di 3 anni cade al parco dei giochi gonfiabili: portato in elicottero al Gaslini

Leggi anche questi approfondimenti

San Bartolomeo al mare, bimbo di 3 anni cade al parco dei giochi gonfiabili: portato in elicottero al Gaslini - San Bartolomeo al Mare – Un bimbo di tre anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un gioco gonfiabile, a San Bartolomeo. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: San Bartolomeo Mare Bimbo