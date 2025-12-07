San Ambrogio | Patrono di Milano e Figura di Spicco della Chiesa
Chi era San Ambrogio?. San Ambrogio, nato nel 340 d.C. a Treviri, è una delle figure più influenti della Chiesa cattolica. La sua festa si celebra il 7 dicembre, giorno della sua ordinazione a vescovo di Milano, avvenuta nel 374 d.C. Nonostante non fosse ancora battezzato, la sua elezione fu accolta con entusiasmo sia dal clero che dal popolo, grazie alla sua reputazione di uomo giusto e dotato di grande saggezza. Il suo ruolo nella Chiesa. Ambrogio è conosciuto per il suo ruolo decisivo nella lotta contro l'arianesimo, un'eresia che negava la divinità di Gesù Cristo. La sua eloquenza e la sua capacità di persuasione furono fondamentali per rafforzare la fede ortodossa nella regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
