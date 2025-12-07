Sampdoria-Carrarese con contestazione | Mezzi uomini che vagano per il campo

Clima caldissimo al Luigi Ferraris per Sampdoria-Carrarese, i gruppi della Sud hanno annunciato una dura contestazione nei confronti della squadra, reduce dalla sconfitta contro lo Spezia. Tutto, però, sarà limitato al pre-partita e alle fasi di riscaldamento, poi la tifoseria organizzata ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

