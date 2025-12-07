Sampdoria-Carrarese 3-2 pagelle | Coda da sballo Ioannou da battaglia
Rinascita blucerchiata al termine di una gara incredibile. La Carrarese trova due volte il vantaggio con l'ex Abiuso, ma Coda ed Henderson rimediano e il primo tempo finisce 2-2. Nella ripresa la Sampdoria cerca di vincerla con gli strappi di Pafundi, poi diventa una battaglia in un catino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sampdoria-Carrarese (domenica 07 dicembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria, a Bogliasco ripresi gli allenamenti: testa alla sfida contro la Carrarese. Le ultimissime sugli uomini di Gregucci
Sampdoria-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti
BLUCERCHIANDO. De Scalzi Bros · Lettera da Amsterdam. La formazione ufficiale per Sampdoria-Carrarese. Io non ti ho mai tradita.. Forza Samp! - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, Gregucci: “Basta alibi, qualità e lucidità per battere la Carrarese” Vai su X
La Carrarese ci prova, ma alla fine passa la Sampdoria: a Marassi finisce 3-2 - Partita difficile, spigolosa, in cui Abiuso e compagni ci provano fino in fondo, passando anche per primi in vantaggio. Da lanazione.it
Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2 - La Sampdoria reagisce dopo il pesante ko di La Spezia e batte la Carrarese 3- tuttomercatoweb.com scrive
Il Palermo vince ancora ed è terzo, la Sampdoria rinasce con la Carrarese - 2 punti dal Frosinone secondo, la Sampdoria soffre ancora ma fa 3- sportal.it scrive