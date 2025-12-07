Sampdoria-Carrarese 3-2 | battaglia e rimonta al Ferraris rinascita blucerchiata
Battaglia epica allo stadio Luigi Ferraris. Come l'Armata Rossa a Stalingrado la Sampdoria si trova senza terra oltre il Volga, due volte sotto contro la Carrarese e spalle al muro. Trova però la forza di reagire, recuperare e alla fine vincere la partita, in un catino infuocato. Un match. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
