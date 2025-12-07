Sampdoria-Carrarese 0-1 Gol di Abiuso | Aggiornamenti

In difesa rientra Venuti, mentre Conti e Vulikic hanno vinto i ballottaggi con Benedetti e Giordano. Nella Carrarese in attacco l’ex Abiuso in coppia con Finotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Carrarese 0-1. Gol di Abiuso | Aggiornamenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sampdoria-Carrarese (domenica 07 dicembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Sampdoria, a Bogliasco ripresi gli allenamenti: testa alla sfida contro la Carrarese. Le ultimissime sugli uomini di Gregucci

Sampdoria-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti

Clima teso in casa Sampdoria: i gruppi della Sud chiamano i tifosi alla contestazione durante il riscaldamento in vista della sfida contro la Carrarese - facebook.com Vai su Facebook

Sampdoria, Gregucci: “Basta alibi, qualità e lucidità per battere la Carrarese” Vai su X

Sampdoria Carrarese 0-1 LIVE: immediato vantaggio siglato dall’ex Abiuso - Sampdoria Carrarese: i blucerchiati di Angelo Gregucci scendono in campo per la 15a giornata del campionato di Serie B 2025- sampnews24.com scrive

Sampdoria: tridente Pafundi, Cherubini e Coda per battere la Carrarese - In difesa rientra Venuti, mentre Conti e Vulikic hanno vinto i ballottaggi con Benedetti e Giordano. Come scrive ilsecoloxix.it

Sampdoria Carrarese, alla ricerca di un altro successo interno! Ecco quanto emerge a poche ore dal match - I dati che filtrano in merito: l’analisi La sfida tra Sampdoria e Carrarese, valida per il 15° turno della Serie B e in progr ... Lo riporta sampnews24.com