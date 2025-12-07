sam levinson anticipa dove saranno i personaggi in euphoria stagione 3

Finalmente abbiamo una data per la terza stagione di Euphoria dopo anni di attesa: arriverà ad aprile 2026. I nuovi episodi arriveranno più di quattro anni dopo il finale della seconda stagione. Il teen drama di Sam Levinson torna con un cast variegato di volti noti e nuovi arrivati. La maggior parte del cast originale, ormai di fama mondiale, è tornata, tra cui Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Colman Domingo. Ritornano anche Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike e Nika King, oltre ad Alanna Ubach, Daeg Faerch, Melvin Bonez Estes, Paula Marshall, Sophia Rose Wilson e Zak Steiner. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

