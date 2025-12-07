Salvini se la prende con il presepe senza volto di Bruxelles Ma forse non ha colto il profondo e cattolico significato – Il video

Open.online | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria, Giuseppe, perfino Gesù Bambino senza volto. Senza occhi, naso o bocca, solo pezzi di stoffa colorata a corredo del volto. Sta sollevando qualche polemica, nel cuore dell’Europa, il “presepe senza volti”, realizzato a Bruxelles e situato nella Grand Place. L’opera, intitolata “Stoffe della Natività”, è stata realizzata dalla tedesca Victoria-Maria Geyer ed è diventato oggetto di critica anche da parte del vicepremier Matteo Salvini che, in un video sui social, si lancia a dubbi durante una sua visita nella capitale belga. Una posizione che hanno anche altri diversi esponenti della destra europea. 🔗 Leggi su Open.online

