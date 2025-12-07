Salvini se la prende con il presepe senza volto di Bruxelles Ma forse non ha colto il profondo e cattolico significato – Il video

Maria, Giuseppe, perfino Gesù Bambino senza volto. Senza occhi, naso o bocca, solo pezzi di stoffa colorata a corredo del volto. Sta sollevando qualche polemica, nel cuore dell’Europa, il “presepe senza volti”, realizzato a Bruxelles e situato nella Grand Place. L’opera, intitolata “Stoffe della Natività”, è stata realizzata dalla tedesca Victoria-Maria Geyer ed è diventato oggetto di critica anche da parte del vicepremier Matteo Salvini che, in un video sui social, si lancia a dubbi durante una sua visita nella capitale belga. Una posizione che hanno anche altri diversi esponenti della destra europea. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Salvini se la prende con i migranti musulmani: “Fuori dalle palle chi non rispetta le nostre tradizioni”

Salvini prova l’Opa sulla Regione in Sicilia: mossa tattica, FI la prende sul serio

salvini prende sberle da tutti. Bonelli al question time lo umilia. Dovremmo essere noi italiani a manifestare per lo spreco disumano di soldi pubblici che la lega fa da quando è nata. - facebook.com Vai su Facebook

Salvini se la prende con il presepe “senza volto” di Bruxelles. Ma forse non ha colto il profondo (e cattolico) significato – Il video - L'opera, "Stoffe della Natività", è stata realizzata dalla tedesca Victoria- Da open.online

Natale: Salvini, a Bruxelles il "presepe senza volti", viva le nostre tradizioni - Nel cuore dell'Europa, il 'presepe senza volti'. Lo riporta agenzianova.com

Elezioni Campania, il video di Salvini a Napoli sui migranti: “Se non ti piace San Gennaro e il presepe fuori dalle palle” - Ieri il leader della Lega e vicepremier del governo Meloni Matteo Salvini ha sfoderato il suo repertorio sui migranti in Italia adattandolo al comizio napoletano per Edmondo Cirielli, il candidato ... Come scrive fanpage.it