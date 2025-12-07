salto con gli sci domen prevc vince anche gara 2 a wisla e diventa leader in coppa del mondo

Domen Prevc tira fuori gli artigli e si inventa una rimonta strepitosa per completare un weekend perfetto a Wisla, vincendo la seconda gara consecutiva nel giro di 24 ore sul trampolino grande polacco HS134 che ha ospitato la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Una doppietta in back-to-back che proietta il 26enne sloveno in vetta alla classifica generale del circuito maggiore dopo sette competizioni. Il fratello minore di Peter e Cene, quarto dopo la prima serie con un distacco di 4.8 punti dal leader Ryoyu Kobayashi, ha fatto la differenza nella seconda serie con un salto straordinario che gli ha consentito di recuperare tre posizioni superando per un’incollatura (9 decimi di punto) il fuoriclasse giapponese e centrando l’undicesimo successo individuale della carriera in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

