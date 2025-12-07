Salah Liverpool, l’addio è imminente: l’egiziano attacca Slot e il club. Svelate le promesse non mantenute, saluterà i tifosi e andrà via. Dichiarazioni clamorose quelle rilasciate da Mohamed Salah a TV2Sport dopo il pareggio per 3-3 del Liverpool in casa del Leeds. L’attaccante egiziano ha annunciato, di fatto, il suo imminente addio ai Reds. Per l’ex Roma e Fiorentina è arrivata la terza panchina consecutiva e, in quest’ultima occasione, non è sceso in campo neanche per un minuto. Il rapporto con l’allenatore Arne Slot è irrimediabilmente rotto. Salah ha attaccato duramente l’allenatore e il club, accusandoli di averlo usato come capro espiatorio in questa stagione sfortunata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salah Liverpool, rottura in vista: l’attaccante ha perso la pazienza e vuole andare via. Rapporti inclinati con Slot e club: parole durissime dopo l’ultima panchina!