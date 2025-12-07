Salah-Liverpool ai ferri corti | Affondo Juve a gennaio
In Premier League è esploso nelle scorse ore un autentico caso legato all’attaccante egiziano. Ora rischia di cambiare tutto La stagione disastrosa del Liverpool continua senza sosta. Ieri è arrivato un pareggio pirotecnico contro il Leeds per 3-3 a margine del quale è anche scoppiato un autentico caso mediatico. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Dopo la gara di ieri monta nuovamente il caso Salah. Queste le parole dell’egiziano ai microfoni di ‘Tv2 Sport’: “Non potevo credere di stare in panchina per 90 minuti. La terza volta in panchina, credo per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
