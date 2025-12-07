Sabatini su Inter Como | Poteva finire 10-0! Marotta e Ausilio hanno capito che Chivu era la scelta migliore

Inter News 24 Sabatini ha sottolineato la prestazione degli uomini di Chivu nella vittoria dell’Inter contro il Como di questa sera! Le parole del giornalista sportivo. Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Como in un intervento su YouTube. La squadra di Cristian Chivu ha vinto con un netto 4-0, e Sabatini ha sottolineato la superiorità della Beneamata in campo. IL DOMINIO DELL’INTER – «Dopo il gol dell’1-0 l’Inter l’ha comandata con grande intelligenza e quasi ridicolizzando il Como. È un tema che non deve prendere il sopravvento sull’elogio all’Inter, ma va affrontato». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini su Inter Como: «Poteva finire 10-0! Marotta e Ausilio hanno capito che Chivu era la scelta migliore»

