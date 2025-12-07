Rustem Umerov | chi è il possibile successore di Zelensky che piace a Trump

Lucascialo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo chi è Rustem Umerov, tataro di Crimea, da anni impegnato in politica, imprenditoria e filantropia. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

rustem umerov chi 232 il possibile successore di zelensky che piace a trump

© Lucascialo.it - Rustem Umerov: chi è il possibile successore di Zelensky che piace a Trump

News recenti che potrebbero piacerti

Ucraina, Rustem Umerov in Usa per i negoziati

Ucraina: Zelensky nomina Rustem Umerov nuovo capo delegazione al posto di Andriy Yermak - Ucraina: Zelensky nomina Rustem Umerov nuovo capo delegazione al posto di Andriy Yermak Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Secondo agenzianova.com

Zelensky, Umerov nuovo capo delegazione negoziati in Usa - Sarà Rustem Umerov, ex ministro della Difesa ucraino e attuale segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa, a guidare la delegazione ucraina che si &#232; recata negli Stati Uniti per i ... Si legge su ansa.it

Umerov, 'discusso scambio di prigionieri mille per mille' - Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha affermato che durante i negoziati a Istanbul, le delegazioni ucraina e russa hanno discusso la possibilità di uno scambio di mille prigionieri ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rustem Umerov 232 Possibile