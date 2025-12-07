Russia | strategia Usa su Ue nostra linea

10.45 La nuova strategia di sicurezza Usa "è in larga parte in linea con la visione della Russia". Così il portavoce del Cremlino, Peskov. "I cambiamenti adottati da Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale (che critica duramente l'Europa evocando il rischio di cancellazione della civiltà) sono coerenti" con la visione di Mosca. "Potrebbe essere una modesta garanzia che sia possibile continuare a lavorare insieme (agli Usa) in modo costruttivo almeno nella ricerca di una soluzione pacifica in Ucraina", ha concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it