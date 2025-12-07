Russia | strategia Usa su Ue nostra linea
10.45 La nuova strategia di sicurezza Usa "è in larga parte in linea con la visione della Russia". Così il portavoce del Cremlino, Peskov. "I cambiamenti adottati da Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale (che critica duramente l'Europa evocando il rischio di cancellazione della civiltà) sono coerenti" con la visione di Mosca. "Potrebbe essere una modesta garanzia che sia possibile continuare a lavorare insieme (agli Usa) in modo costruttivo almeno nella ricerca di una soluzione pacifica in Ucraina", ha concluso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
L’analista Margelletti: “Fra Ucraina e Russia l’ipotesi guerra ibrida. Il Quirinale è senza dubbio un obiettivo tangibile della strategia russa”
Afghanistan, la nuova arena dello scontro tra grandi potenze: USA, Cina e Russia intrecciano strategia e interessi in Asia centrale
Von der Leyen parla di "Piano di pace" ma prepara il conflitto: "Russia ci sta facendo guerra ibrida, serve strategia paneuropea precisa" - VIDEO
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale Usa da parte dell'amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. #ANSA Vai su X
Di Battista sulla Russia: “Putin perché dovrebbe attaccarci? La russofobia è una strategia utile per il riarmo” - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, Mosca: "Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca: 'Russia non più definita minaccia da Usa, è positivo'. Come scrive tg24.sky.it
Russia: Cremlino, da strategia Usa scomparsa nostra 'minaccia', "passo positivo" - Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti da parte dell'amministrazione ... Segnala ilsole24ore.com
USA, il Cremlino: “Russia non più minaccia diretta, passo positivo di Trump” - La nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti dell’amministrazione del presidente Donald Trump segna un cambiamento significativo nei rapporti con Mosca. Si legge su msn.com