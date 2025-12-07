Russia Marc Innaro | Uscito da Rai perchè rifiutano posizione di Mosca accordi Minsk una presa per il cu*o hanno armato Ucraina – VIDEO

Innaro ricorda poi le dichiarazioni degli ex leader europei e ucraini, sostenendo che gli accordi di Minsk furono solo un modo per prendere tempo e riarmare Kiev: "Gli accordi di Minsk sono state una presa per il culo, detta pari pari, per avere il tempo di armare l'esercito ucraino e di prendere te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, Marc Innaro: “Uscito da Rai perchè rifiutano posizione di Mosca, accordi Minsk una presa per il cu*o, hanno armato Ucraina” – VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Russia, Marc Innaro sulla censura Rai contro Mosca: “Silenziato perché raccontavo la verità su ‘pandemia’ e guerra in Ucraina, drammatico” - VIDEO

SIAMO IN RUSSIA di Marco Travaglio FQ - 09.11.2025 - Articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni pers - facebook.com Vai su Facebook

Colpisce il racconto di Marc Innaro sulle pressioni in Rai. Covid, Ucraina e Gaza: fenomeni legati da un filo sottile - Infine, giunto in Egitto proprio in concomitanza con l’esplosione della furia militare israeliana, Innaro ha sentito altre pressioni che gli impedivano di raccontare il punto di vista di chi ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Alessandro Di Battista con ‘La polvere del mondo’ su TvLoft: insieme a Marc Innaro si parla di Russia - Il mondo è grande e complicato, la realtà spesso è coperta dalla polvere”. ilfattoquotidiano.it scrive

Marc Innaro contro la Rai, l’ex inviato da Mosca: “Censurato perché volevo raccontare la guerra da una prospettiva russa” - L’ex inviato da Mosca, che aveva presenziato in diversi programmi nei primi mesi dell’invasione russa in Ucraina, denuncia la Rai di averlo silenziato: “Non me ne sono andato a cuor leggero, ma ho ... Segnala fanpage.it