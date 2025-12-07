Runner violentata il mondo della politica si stringe intorno alla vittima Il Pd | Reato orrendo e spaventoso

La violenza sessuale su una ragazza che stava facendo jogging, avvenuta nella mattinata di giovedì a San Mauro Pascoli e per la quale è stato arrestato un 26enne gambiano, ha scosso profondamente il mondo della politica locale e, da destra a sinistra, è arrivata la solidarietà degli esponenti dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Runner aggredita e violentata nel cuore della mattinata mentre si allena: arrestato un 26enne

Runner violentata, San Mauro sotto shock. Le reazioni: "Qui non c’è spazio per questi soggetti"

Runner violentata, il mondo della politica si stringe intorno alla vittima. Il Pd: "Reato orrendo e spaventoso" - Fratelli d'Italia: "Le due aggressioni più recenti nel nostro territorio sono state commesse da giovani stranieri, spesso in condizioni di totale marginalità senza un lavoro, senza una casa, senza una ... Segnala cesenatoday.it

