Runner violentata il mondo della politica si stringe intorno alla vittima Il Pd | Reato orrendo e spaventoso
La violenza sessuale su una ragazza che stava facendo jogging, avvenuta nella mattinata di giovedì a San Mauro Pascoli e per la quale è stato arrestato un 26enne gambiano, ha scosso profondamente il mondo della politica locale e, da destra a sinistra, è arrivata la solidarietà degli esponenti dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
