Rumori insopportabili e scoppia la rissa | feriti in ospedale e due denunciati
Rumori. È per fastidi creati da continui, insopportabili, rumori che è scoppiata una rissa fra gli ospiti di una comunità d'accoglienza di viale Cannatello ad Agrigento. A darsele di santa ragione sono stati più migranti, alcuni dei quali sono rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Lavori notturni sulla rete ferroviaria in zona via Sciuti: "Rumori insopportabili, non riusciamo a dormire"
Belle Vetrate Scorrevoli. . Proteggi il tuo spazio esterno da vento e pioggia con le Vetrate Scorrevoli Amovibili Isolano da pioggia, vento e rumori fastidiosi! Goditi il tuo Portico o Terrazzo in ogni momento della giornata e in tutte le stagioni Perché pensarci - facebook.com Vai su Facebook
Monsano, scoppia la rissa in discoteca tra quattro ragazze: spaccato il naso a un 21enne - Hanno affrontato l’udienza preliminare davanti al gup Alberto Pallucchini quattro ragazze ... Come scrive corriereadriatico.it
Gallipoli, scoppia la rissa fuori da un locale: coinvolti sette ragazzi - Una rissa è scoppiata nella notte tra un gruppo di giovani all'esterno di un noto locale notturno a Lido Conchiglie, sul litorale di Gallipoli. Si legge su quotidianodipuglia.it
Rissa tra stranieri in centro a Bolzano: quattro giovani molestano un ambulante, poi scoppia il caos - Mercoledì 24 settembre in centro a Bolzano è scoppiata una rissa tra un gruppo di quattro giovani e un ambulante. Come scrive leggo.it