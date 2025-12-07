Rumori insopportabili e scoppia la rissa | feriti in ospedale e due denunciati

Rumori. È per fastidi creati da continui, insopportabili, rumori che è scoppiata una rissa fra gli ospiti di una comunità d'accoglienza di viale Cannatello ad Agrigento. A darsele di santa ragione sono stati più migranti, alcuni dei quali sono rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it