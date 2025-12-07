Rugby Zebre vittoriose all’esordio in Challenge Cup
Esordio vincente nella Challenge Cup 2025-2026 di rugby per le Zebre, che allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma superano i francesi dell’US Montauban con lo score di 41-17 ed incamerano anche il punto di bonus offensivo, avendo messo a segno cinque mete. Nel primo tempo i padroni di casa sbloccano il risultato al 10? col piazzato di Roger, ma al 13? gli ospiti pareggiano i conti con il calcio di punizione di Bosviel. Le Zebre indirizzano la contesa nella seconda parte della frazione in 3? con le mete di Faissal al 25? e Stavile al 28?, entrambe trasformate da Roger, per il 17-3 con cui si va al riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Zebre Parma inserite nella Pool 1 e Benetton Rugby nella Pool 2 della seconda coppa europea per club - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, Zebre vittoriose all’esordio in Challenge Cup - 2026 di rugby per le Zebre, che allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma superano i francesi dell'US Montauban con ... oasport.it scrive
La Federazione rugby dà le Zebre ai privati: via libera per Banzato, se vorrà ancora prenderle - Se avranno davvero seguito incideranno profondamente sul futuro del rugby italiano. Come scrive ilgazzettino.it
Zebre Rugby, Duodo a 3 giorni dalla scadenza del bando: «Ancora nessuna offerta privata. Se non arrivano pronto il piano B» - «Al momento non è stata inviata in Fir nessuna manifestazione d’interesse privato per le Zebre. ilgazzettino.it scrive