Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a Città del Capo la seconda tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile la notizia è la clamorosa eliminazione della Nuova Zelanda e dell’Australia, cioè la vincitrice e la finalista della tappa di Dubai. Così alla fine a trionfare è il Sudafrica, che si impone sull’Argentina al photofinish, La fase a gironi vede nel gruppo A dominare il Sudafrica, che chiude la prima giornata con tre vittorie su tre, seguita dalle Fiji, mentre a sorpresa crolla la Nuova Zelanda – solo terza – mentre all’ultimo posto si piazza la Gran Bretagna. Ben più equilibrato il gruppo B, dove tre squadre chiudono con due vittorie e un ko, e a qualificarsi per le semifinali sono l’Argentina e la Francia, con la Spagna beffata, mentre a sorpresa chiude ultima l’Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rugby Seven maschile: a Città del Capo vince il Sudafrica in volata. Deludono Nuova Zelanda e Australia

