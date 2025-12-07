Rugby Seven femminile | a Città del Capo vince l’Australia l’eterna sfida con la Nuova Zelanda

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a Città del Capo la seconda tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile si riconferma per l’ennesima volta il dualismo tra Nuova Zelanda e Australia, che dominano a in finale xxxx. La fase a gironi non regala sorpresa, con la Nuova Zelanda che domina il gruppo A, con tre vittorie, precedendo gli USA, mentre sono escluse dalla semifinale le Fiji, terze, e la Gran Bretagna. A punteggio pieno è anche l’Australia nel gruppo B, con le australiane che precedono la Francia, mentre al terzo posto chiude il Giappone e al quarto il Canada. Insomma, come a Dubai sembra già scritto che la tappa sudafricana vedrà il solito dualismo tra Nuova Zelanda e Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby seven femminile a citt224 del capo vince l8217australia l8217eterna sfida con la nuova zelanda

© Oasport.it - Rugby Seven femminile: a Città del Capo vince l’Australia l’eterna sfida con la Nuova Zelanda

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cinghiali invadono il campo. Sorpresa per i ragazzi del rugby

Italia-Sudafrica rugby, Quilter Nations Series 2025: programma, orario, tv, streaming

Sabato 22 Novembre Live Rai Sport: Sci Alpino Gurgl, Pattinaggio, Pallavolo, Rugby, HTLS Serie B

Rugby Seven femminile: a Dubai trionfa la Nuova Zelanda - Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile a trionfare è la Nuova Zelanda, che domina ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Seven Femminile Citt224