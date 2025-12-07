Rugby Seven femminile | a Città del Capo vince l’Australia l’eterna sfida con la Nuova Zelanda
Si è conclusa a Città del Capo la seconda tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile si riconferma per l’ennesima volta il dualismo tra Nuova Zelanda e Australia, che dominano a in finale xxxx. La fase a gironi non regala sorpresa, con la Nuova Zelanda che domina il gruppo A, con tre vittorie, precedendo gli USA, mentre sono escluse dalla semifinale le Fiji, terze, e la Gran Bretagna. A punteggio pieno è anche l’Australia nel gruppo B, con le australiane che precedono la Francia, mentre al terzo posto chiude il Giappone e al quarto il Canada. Insomma, come a Dubai sembra già scritto che la tappa sudafricana vedrà il solito dualismo tra Nuova Zelanda e Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it
