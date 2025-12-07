Rugby Serie A Elite | vittorie larghe per Viadana e Petrarca che volano in testa alla classifica
Viadana e Petrarca si riprendono la vetta della Soladria Serie A Elite Maschile al termine del quinto turno, sfruttando al massimo i posticipi e sorpassando di misura la Femi-CZ Rovigo. Entrambe tornano al comando con 21 punti grazie a due successi ampi e convincenti, confermando un avvio di stagione che sembra già delineare una corsa ai play-off ristretta ai primi cinque della classe. Dietro di loro incalzano infatti Rovigo, Valorugby e Fiamme Oro, tutte racchiuse in un fazzoletto di punti. Allo “Zaffanella” il Viadana ribalta immediatamente lo spavento iniziale: Colorno colpisce al primo minuto, ma i gialloneri non si scompongono e, tra il sesto e il ventesimo, piazzano un parziale pesantissimo fatto di quattro mete che indirizza il match. 🔗 Leggi su Oasport.it
