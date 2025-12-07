Rugby femminile Valsugana e Villorba in fuga in Serie A Èlite

Nel quinto turno della Serie A Èlite 2025-2026 di rugby femminile vanno in fuga in classifica, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, Valsugana, che batte Colorno per 43-12, restando a punteggio pieno, e Villorba, che annichilisce la neopromossa Neapolis per 107-0 e resta a -1 dalla vetta. Negli altri due incontri di giornata, invece, vincono in trasferta sia il Benetton Treviso, che passa per 14-24 in casa del CUS Milano e lo stacca in classifica, portandosi a -1 dal Colorno, sia l’Unione Capitolina, che supera il CUS Torino per 15-23, senza però riuscire a centrare il bonus offensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

