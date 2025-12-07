Rueda shock | Incidente a Sepang? Non ricordo nulla

Le parole del campione del mondo di Moto3 José Antonio Rueda a distanza di oltre un mese dallo spaventoso incidente a Sepang. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rueda shock: "Incidente a Sepang? Non ricordo nulla... "

Pauroso incidente per Rueda in Moto3: "È cosciente" - Attimi di grande apprensione sul circuito di Sepang durante il warm up della Moto3: il campione del mondo José Antonio Rueda (Ktm) ha avuto un incidente ed è stato necessario ... Si legge su corrieredellosport.it

Incidente in Moto 3 a Sepang: Rueda investe Dettwiler, che è grave. Il papà: «Ha subito diversi arresti cardiaci». Il team: «Dovrà sottoporsi a degli interventi» - Pauroso incidente prima del via della Moto 3 a Sepang, gara d’apertura del gran premio della Malesia. Si legge su corriere.it

Incidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler, trasportati via in elicottero: come stanno - Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti. Da fanpage.it