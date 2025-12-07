Rubata la carrozzina al campione brianzolo di handbike

Monzatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto vile quello di cui è stato vittima Davyd Andryiesh, giovane campione di handbike di Villasanta. Nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 novembre ignoti hanno infatti rubato la carrozzina elettrica che utilizza ogni giorno per muoversi.Il furtoLa sottrazione del mezzo è avvenuta in via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Villasanta, rubata dall’androne di casa la carrozzina di Davyd Andryiesh: «Sono in difficoltà» - Tra venerdì e sabato Davyd Andryiesh, studente villasantese e campione di handbike, ha subito il furto della sua carrozzina e del propulsore elettrico. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rubata Carrozzina Campione Brianzolo