Ruba un panino inseguito tra le bancarelle | addosso aveva pistola e soldi falsi
Momenti di tensione nella tarda serata del 6 dicembre a Brescia, in Piazza della Vittoria, dove le luci dei mercatini di Natale illuminavano la folla festante. Tra le bancarelle e la gente a caccia di regali da mettere sotto l'albero, un adolescente di nemmeno 16 anni ha creato scompiglio dopo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
"Tostini diteglielo voi a quella Gallinaccia di non rubarmi il panino!!!! È miooooooo" - facebook.com Vai su Facebook