Ruba l’uovo Fabergé di James Bond e scappa il ladro viene costretto a evacuarlo | Ci sono voluti sei giorni

Ha rubato un uovo Fabergé incastonato di diamanti e, per non farselo trovare addosso, lo ha inghiottito. È stata la decisione incauta di un ladro neozelandese, che nei giorni scorsi ha messo (per poco tempo) le mani sul prezioso gioiello verde da 34mila dollari, costruito a immagine e somiglianza di quello al centro del film della saga su James Bond Octopussy – Operazione Piovra. Peccato che, una volta fermato dalle forze dell’ordine, per estrargli il gioiello dal corpo gli investigatori abbiano optato per il metodo meno intrusivo ma più doloroso per il ladro: una semplicissima evacuazione naturale a sei giorni da quello che doveva essere un grande colpo. 🔗 Leggi su Open.online