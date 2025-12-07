Rome Future Week 2025 | 75mila protagonisti del domani
Si chiude con numeri da record la nuova edizione di Rome Future Week®, la manifestazione diffusa che dal 15 al 21 settembre ha trasformato la Capitale in un laboratorio internazionale diffuso dedicato ai temi dell’innovazione e del lavoro del futuro in generale. In una settimana oltre 75.000 persone hanno partecipato a 400 eventi: dai grandi appuntamenti nei luoghi simbolo della città fino ai quartieri periferici, con l’obiettivo di esplorare le mutazioni – tema portante di questa edizione – quelle che stanno cambiando la società: dalla tecnologia alla sostenibilità, dalla formazione alla trasformazione urbana, fino alla parità di genere. 🔗 Leggi su Parlami.eu
