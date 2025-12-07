Roma tragedia all’Eur | Stefano Bottari muore travolto da una Porsche 28enne indagato per omicidio stradale

L’impatto nella tarda serata: soccorsi inutili. È morto in strada, a un passo da casa, in un quartiere che conosceva. Stefano Bottari, 27 anni, studente e dottorando alla Sapienza, è stato travolto nella serata di venerdì 5 dicembre lungo viale della Grande Muraglia, all’Eur. L’investimento è avvenuto intorno alle 22: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato possibilità di sopravvivenza. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Il conducente della Porsche indagato per omicidio stradale. Alla guida del Suv Porsche Cayenne c’era un giovane di 28 anni, italiano, ora indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roma, tragedia all’Eur: Stefano Bottari muore travolto da una Porsche, 28enne indagato per omicidio stradale

