Roma scontro tra auto e microcar a Formello | morta una 16enne

Ilmessaggero.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Formello. Nello scontro, avvenuto in via Formellese Sud all'altezza del km 6, sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma scontro tra auto e microcar a formello morta una 16enne

© Ilmessaggero.it - Roma, scontro tra auto e microcar a Formello: morta una 16enne

Approfondisci con queste news

Serie A, scontro al vertice Roma–Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25, Milan e Atalanta favorite con Fiorentina e Lazio

Avellino, scontro tra due auto nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Dorso

Silvano Martina: «Dzeko alla Roma, lo scontro con Antognoni e Buffon al Psg: vi racconto la mia carriera da portiere e da procuratore. Sono stato meglio di Maradona…»

Incidente sul Raccordo: scontro tra tre auto, due i feriti. Code e traffico paralizzato - Incidente sul Grande raccordo anulare nella mattinata di mercoledì 3 dicembre. Lo riporta romatoday.it

Scontro a Roma tra una volante della polizia e un'auto in fuga, 4 feriti - Incidente fra una volante della polizia e un'auto scappata all'alt durante un inseguimento a Roma Nord. Come scrive ansa.it

Scontro tra due auto a Roma: morta una donna alla guida, ferito l'altro conducente - Una donna è morta in un grave incidente stradale tra due auto, una Fiat Panda e una Nissan X- Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Scontro Auto Microcar