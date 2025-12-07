Roma Primavera chiamata ad una reazione | a Cesena per tornare a vincere

Prima di focalizzarsi sull’impegno tra Cagliari e Roma, i tifosi giallorossi dovranno sostenere la formazione Primavera di Federico Guidi, impegnata alle 13 sul campo del Cesena per la quattordicesima giornata di campionato. Un match che i giovani giallorossi non possono sbagliare per reagire ad un momento della stagione non semplice, dopo che per più di due mesi erano arrivate solamente vittorie. La striscia di successi si è interrotta lo scorso 9 novembre nel pareggio con l’Inter, al quale hanno fatto seguito la sconfitta con la Juventus ed un nuovo pari nell’ultimo turno con il Lecce. Tre partite senza vittorie che hanno messo in mostra alcune fragilità della Roma Primavera, che vuole però iniziare il mese di dicembre con un altro piglio, tornando a conquistare i tre punti per restare nelle primissime posizioni, in un campionato dove la classifica continua ad essere molto corta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera chiamata ad una reazione: a Cesena per tornare a vincere

